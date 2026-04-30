El Juzgado de la Instrucción revisa para variar o no la medida de coerción impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, junto a otros seis imputados. Se espera que esta tarde el juez dicte el fallo, tras ponderar las pruebas y argumentos aportado por la defensa.

El conjunto de la defensa de los diferentes imputados del caso Senasa solicitó este jueves al juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el cambio de medida de coerción de prisión preventiva a arresto domiciliario.

Durante la audiencia, que se libera desde las 9:00 de la mañana, los abogados plantearon ante el magistrado que sus defendidos no representan peligro de fuga y cuentan con suficiente arraigo familiar y laboral en el país, condiciones que —a su juicio— permiten la variación de la medida privativa de libertad.

Asimismo, indicaron que la eventual prisión domiciliaria podría estar acompañada de otras medidas como el pago de una garantía económica, el uso de grilletes electrónicos y la obligación de presentación periódica ante las autoridades.

“Nuestro representado merece una medida menos gravosa, ya que ha demostrado voluntad de colaborar con el proceso, posee arraigo suficiente en la sociedad y no existe riesgo de fuga ni de obstaculización de la investigación”, explicaron los juristas durante su intervención.

El Juzgado de la Instrucción revisa para variar o no la medida de coerción impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, junto a otros seis imputados. Se espera que esta tarde el juez dicte el fallo, tras ponderar las pruebas y argumentos aportado por la defensa.

El grupo es procesado por su presunta participación en un entramado de corrupción administrativa que habría defraudado al Estado dominicano con más de 15,900 millones de pesos.

La audiencia, que inició pasada las 10:00 de la mañana, busca determinar si existen presupuestos suficientes para variar la prisión preventiva de 18 meses que cumplen los encartados en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en San Antonio de Guerra.

Entre los imputados que guardan prisión preventiva figuran Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

En tanto, también se revisa la situación de Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y el empresario Eduardo Read Estrella, quienes cumplen actualmente medidas de arresto domiciliario, impedimento de salida del país y presentación periódica.