Santo Domingo. – La Dirección General de Aduanas (DGA) alcanzó una recaudación récord de RD$60,000 millones en el trimestre más reciente, impulsada por la movilización de más de 85,000 contenedores, según informó su director general, Nelson Arroyo.

El funcionario explicó que estos resultados reflejan avances significativos en la eficiencia operativa, el fortalecimiento de los controles y la transformación digital de la institución, factores que han incidido directamente en la facilitación del comercio y el fortalecimiento de las finanzas públicas.

Precisó que la digitalización ha permitido reducir en un 26 % los tiempos de respuesta en los procesos aduaneros.

Arroyo destacó además que la Ventanilla Única de Comercio Exterior continúa desempeñando un papel clave en la agilización de las operaciones, al mejorar la coordinación entre las distintas instituciones del Estado involucradas en el comercio internacional.

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En ese contexto, reiteró que la entidad mantiene el enfoque en ofrecer servicios más rápidos sin comprometer los niveles de control, apoyándose en herramientas tecnológicas y sistemas de análisis de riesgo. Sostuvo que la facilitación del comercio no implica debilitar la supervisión, sino hacerla más eficiente e inteligente.

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo

El director de Aduanas también subrayó que el país avanza en el fortalecimiento de sus capacidades logísticas con miras a consolidarse como un punto estratégico dentro de la cadena global de suministro.

Indicó que la visión institucional apunta a posicionar la aduana como un eje clave en la conexión de bienes hacia los mercados internacionales, bajo criterios de eficiencia, confianza y competitividad.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante su participación en el “Transporte, Logística y Zonas Francas Summit 2026”, organizado por la revista Mercado, donde abordó el presente y futuro de la gestión aduanera en el desarrollo logístico de la República Dominicana, junto a representantes del sector portuario, naviero, logístico y de zonas francas, así como autoridades y expertos nacionales e internacionales.