El diputado del Frente Amplio, Fidel Santana, aseguró esta mañana que la auditoría que realiza la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) no impedirá que los danilistas hagan todo lo posible por montar un fraude para las próximas elecciones.

Sostuvo que los principales mecanismos de fraude de los peledeístas son la compra masiva de votos, de delegados y de cédulas.

“Esto que está haciendo el IFES es la parte tecnológica, esto no impide la principal que es la compra masiva de cédulas, de delegados y la entrega de millones de pesos semanales a los aspirantes a síndico, diputado y regidores, eso no lo pueden ver ellos y por ahí es que están trabajando para torcer la voluntad del pueblo”, sostuvo.

Añadió que “por ejemplo en las primarias del pasado mes de octubre muchos delegados de mesas electorales en el caso del PLD fueron comprados, lo que permitió que miles de cédulas que habían sido compradas fueran pasadas por el lector QR y contadas como votos de Gonzalo Castillo”.

Santana opinó que las buenas intenciones no bastarán para sacar del poder al PLD e instó a la ciudadanía a denunciar por todos los medios la compra de cédulas que se está realizando ya en muchos lugares.

“Pero otra modalidad es que a muchos aspirantes a alcaldes le están entregando 400 mil pesos semanales para que compren gente y a los aspirantes a regidores de a 50 mil pesos semanales, esto es grave y pone en desventaja a los opositores que se enfrentarán a los aspirantes oficialistas”, aseguró.

Sostuvo que el informe que dio IFES dando cuenta que no encontró deficiencias en el sistema de voto automatizado no significa nada contra la maquinaria fraudulenta del Gobierno.

Opinó que evitar el fraude que alegadamente se propone montar el oficialismo para las próximas elecciones no está en manos de los partidos políticos, sino de la población a través de las fuerzas sociales por las que se hace representar.

“El pueblo de manera preventiva tiene que comenzar a denunciar y a protestar en distintos escenarios para evitar el fraude, no esperar que le den el golpe, porque después que eso ocurra no habrá nada que hacer”, sentenció el legislador.