Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para este martes aguaceros moderados en varias provincias del país, debido a los remanentes de una vaguada que incide sobre el territorio nacional.

El organismo explicó que desde las primeras horas del día se registrarán chubascos aislados sobre el litoral atlántico y localidades del noreste, producto del arrastre de humedad generado por el viento del este en combinación con la vaguada.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, Santiago de los Caballeros, Elías Piña, Dajabón, Azua y la provincia Santo Domingo.

Lluvias desde la mañana

Indomet indicó que los aguaceros podrían intensificarse de forma moderada en horas de la tarde, especialmente en zonas montañosas y del interior, como parte de la inestabilidad generada por el fenómeno atmosférico.

Temperaturas agradables

En cuanto a las temperaturas, la entidad señaló que continuarán agradables en gran parte del territorio dominicano, principalmente durante la noche y la madrugada.