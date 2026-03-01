Santo Domingo.- Una vaguada provocará lluvias en provincias ubicadas en la costa caribeña dominicana en las próximas 24 horas, informó este domingo el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Meteorología informó que dicho sistema se combinará con viento procedente del sureste para provocar aguaceros moderados sobre La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, más el Distrito Nacional.

El organismo pronosticó que este lunes se registrará un aumento de la nubosidad, debido a la presencia de la vaguada en territorio dominicano.

Asimismo, Indomet recomendó a los pescadores a tomar medidas de precaución, debido al oleaje anormal en el Caribe y el océano Atlántico.