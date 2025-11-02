Águilas Cibaeñas dominan a Tigres del Licey 4-1 en el Estadio Cibao

SANTIAGO.— El pitcheo de las Águilas Cibaeñas volvió a imponer su ley y derrotó con autoridad a los Tigres del Licey, 4-1, la tarde-noche del domingo en el Estadio Cibao, propinando a los azules su tercera derrota consecutiva en el torneo otoño-invernal.

Los lanzadores amarillos secaron a la ofensiva contraria durante ocho entradas y ampliaron a 26 el número de episodios consecutivos sin permitir carrera, además de totalizar 11 ponches frente a la artillería azul. La racha de blanqueada se rompió en la novena cuando Armando Álvarez disparó un cuadrangular solitario que evitó la blanca para el Licey.

Con la victoria, las Águilas sumaron su sexta consecutiva y mantienen una contundente foja de 8-1, consolidándose en la cima del torneo. El triunfo fue para el relevista Óscar Rayo (1-0) y la derrota recayó en el abridor azul Nico Tellache (1-1).

El dominó en el montículo comenzó con una excelente apertura del zurdo importado Charlie Barnes, quien trabajó cuatro entradas sin admitir carreras, enfrentó 17 bateadores, permitió una base por bolas y ponchó a seis, además de golpear a un rival. En el relevo se turnaron Óscar Rayo (entrada cinco), Junior Fernández (séptimo), Richard Rodríguez (octavo) y Hunter Bigge, que cerró el noveno.

Por Licey, Tellache lanzó tres capítulos, toleró dos carreras, tres hits, una base y ponchó a dos. Fue relevado por Adonis Medina, Ryan Watson, Jairo Asencio, Anderson Severino y Ofreidy Gómez, que lidiaron con el resto del encuentro.

La ofensiva aguilucha rompió el marcador en el tercer capítulo: Leody Taveras conectó un doble y, acto seguido, el debutante Ezequiel Durán sacudió un cuadrangular por el bosque izquierdo para poner el juego 2-0. En la séptima entrada, y al compás del popular merengue “Leña”, los amarillos añadieron dos carreras más para ampliar la ventaja 4-0 y prácticamente sellar el resultado.

Ezequiel Durán fue la figura con el madero en las Águilas: jonrón y dos impulsadas. Leody Taveras aportó el doble decisivo; JC Escarra, José Rodríguez, Alberto Rodríguez y Ángel Genao conectaron un imparable cada uno. Por el Licey sobresalieron Jordan Lawlar (doble) y los sencillos de Gustavo Núñez, Griffin Conine, Christian Bethancourt y Arístides Aquino.