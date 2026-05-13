Pedro Brand.– El alcalde del municipio de Pedro Brand, Ramón Pascual Gómez Abreu, respaldó la instalación de una planta procesadora en la comunidad Los Aguacates, tras asegurar que el proyecto cumplirá con los requisitos técnicos y ambientales exigidos.

El ejecutivo municipal explicó que se realizaron estudios previos para garantizar que la operatividad de la planta responda a los estándares de calidad y seguridad correspondientes.

Gómez Abreu manifestó que el desarrollo de la demarcación debe estar vinculado a la generación de empleos y al respeto de los recursos naturales.

En ese sentido, destacó que la inversión fortalecerá la economía local y beneficiará a cientos de familias, por lo que exhortó a los comunitarios a mantener un diálogo abierto sobre la ejecución de la obra.

También te puede interesar:

El alcalde reiteró su compromiso con la preservación del medio ambiente y afirmó que, según los informes técnicos, la planta no afectará los ríos ni cañadas de la zona.

Finalmente, sostuvo que el ayuntamiento permanecerá vigilante para asegurar que el proyecto se mantenga bajo cumplimiento estricto de las normas sanitarias y ambientales vigentes.