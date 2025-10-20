Santo Domingo, D. N. – La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) amplió sus trabajos preventivos de limpieza de filtrantes e imbornales con el objetivo de reducir el impacto de las lluvias provocadas por una onda tropical y un sistema frontal, garantizando el buen funcionamiento del sistema de drenaje pluvial.

Bajo las instrucciones de la alcaldesa Carolina Mejía, el cabildo ha intensificado los operativos para mantener la fluidez en los colectores, mientras las brigadas de barrido y cuneteo se despliegan de manera simultánea en distintos sectores de la capital.

Los equipos de la alcaldía, apoyados con camiones succionadores, trabajan en puntos previamente identificados como vulnerables, entre ellos las avenidas John F. Kennedy, 27 de Febrero, George Washington, Dr. Fernando Defilló, V Centenario, así como en los sectores Ciudad Nueva, Ensanche Paraíso, Los Restauradores, Ensanche Naco, Los Prados y Urbanización Fernández, entre otros.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), los remanentes del sistema frontal se combinarán con el viento predominante del este/noreste, el calentamiento diurno, la orografía y el paso de una onda tropical de rápido desplazamiento hacia el oeste, provocando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde de este lunes.

Quizas te interese: Indomet advierte lluvias torrenciales por onda tropical con 90 % de potencial ciclónico

Como resultado, más de 20 provincias permanecen bajo alerta meteorológica.

A mediados de año, la alcaldía puso en marcha un plan piloto de semáforos pluviales, tecnología que permite alertar sobre el nivel de agua acumulada en puntos críticos como el entorno del Club Paraíso, Club Los Prados, el paso a desnivel de la Tunti Cáceres y Peña Batlle, y la zona de Teleantillas, entre otros.

La Alcaldía del Distrito Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía a no sacar los desechos sólidos durante episodios de lluvia, ya que estos pueden ser arrastrados y obstruir los filtrantes, aumentando el riesgo de inundaciones urbanas.