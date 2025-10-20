SANTO DOMINGO.– Lluvias torrenciales que podrían superar los 300 milímetros (12 pulgadas) se esperan en gran parte del territorio nacional debido a la incidencia de una activa onda tropical que presenta un 90 % de probabilidades de convertirse en ciclón tropical en las próximas horas, informó la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos Gómez.

Ante este panorama, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a ocho las provincias en alerta amarilla y a 13 las que permanecen en alerta verde, debido al alto riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

El director del COE, mayor general (r) Juan Manuel Méndez García, detalló que las provincias en alerta amarilla son: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Barahona, Pedernales, San Juan y La Vega.

Pidió a los residentes en zonas vulnerables mantenerse atentos a los boletines oficiales y preparados para posibles evacuaciones preventivas.

En alerta verde se encuentran El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santiago, María Trinidad Sánchez y Samaná, donde se exhorta a la población a mantenerse informada sobre la evolución del fenómeno.

Durante una rueda de prensa en la sede del COE, la ingeniera Ceballos explicó que los aguaceros más intensos, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, se producirán en las provincias La Altagracia, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona y Pedernales.

Asimismo, advirtió que las lluvias continuarán afectando al país durante el martes, miércoles y jueves, mientras la onda tropical se desplace al sur del territorio nacional.

El COE informó que todas las instituciones del sistema de emergencias permanecen en sesión permanente para dar respuesta oportuna ante cualquier eventualidad provocada por las precipitaciones.

Finalmente, las autoridades advirtieron a la población evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas, así como mantenerse atentos a las recomendaciones de los organismos de protección civil.