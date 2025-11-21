Este viernes las aceras en la avenida Nicolás de Ovando lucen limpias de tarantines y casetas de vendedores que por años ocuparon esos espacios públicos./Foto Jorge González

“¡Por fin ahora caminaremos en aceras!” Fue la expresión de un señor que andaba por las recuperadas aceras de la avenida Nicolás de Ovando con avenida Máximo Gómez, 24 horas después de que la Alcaldía del Distrito Nacional, a través de su Dirección de Defensa y Uso de Espacios Públicos (DUEP), interviniera esta zona.

Desde tempranas horas del día de ayer, decenas de camiones y equipos de la Alcaldía iniciaron el proceso de desalojo y destrucción de casetas que operaban ilegalmente. Aunque es bueno destacar que ya todo estaba consensuado.

Empleados de la Alcaldía del Distrito Nacional destruyen una de las casetas instaladas en el Nicolás de Ovando./Foto Fuente Externa

Hoy, equipos de obreros continuaban en la labor de limpieza y retiro de escombros del lugar.

La acción fue impulsada por la alcaldesa Carolina Mejía desde marzo de este año, cuando inició un extenso proceso de notificaciones, acercamientos y conversaciones, tanto con comerciantes como con buhoneros, logrando un retiro voluntario, pacífico y consensuado de más de 38 ocupaciones irregulares por más de 25 años.

El director de DUEP, teniente coronel José Aníbal Sanz Melo, encabezó estas ejecuciones.

“¡Qué bueno que la alcaldesa Carolina Mejía esté actuando igual para todos los sectores! Ya que la ocupación ilegal está siendo erradicada, igual que la construcción de parques en todos los barrios, sin importar si son ricos o pobres”, expresó Juan Antonio Cabrera, taxista.

El desalojo permitirá la ampliación de las aceras para uso del público.