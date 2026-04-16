Alejandra Guzmán en el escándalo por presunto maltrato animal y excesos

LAS VEGAS, NV - NOVEMBER 09: Musician Alejandra Guzman arrives at the 2011 Latin Recording Academy's Person of the Year honoring Shakira at Mandalay Bay Resort & Casino on November 9, 2011 in Las Vegas, Nevada. Ethan Miller/Getty Images/AFP

Mexico.- La cantante mexicana Alejandra Guzmán en el escándalo por presunto maltrato animal y excesosse encuentra nuevamente en el ojo público luego de que salieran a la luz nuevas versiones sobre el accidente que la llevó a ser hospitalizada de emergencia el pasado 25 de marzo.

En un primer momento, la caída fue atribuida a un tropiezo doméstico, presuntamente relacionado con los problemas crónicos de cadera que padece la artista, derivados de procedimientos estéticos fallidos.

Consumos excesivos

Sin embargo, recientes declaraciones del periodista Javier Ceriani apuntan a un escenario más delicado.

Según Ceriani, el incidente no habría sido fortuito, sino consecuencia de varios días de presunto consumo excesivo de alcohol y marihuana.

El comunicador, conocido por su participación en el programa Chisme No Like, también sugirió que la intérprete habría estado acompañada por su hermano, Luis Enrique Guzmán, durante ese período.

Maltrato animal

Uno de los señalamientos más preocupantes es la denuncia de un supuesto episodio de maltrato hacia su mascota, el cual habría ocurrido mientras la artista se encontraba en un estado de alta intoxicación.

Hasta el momento, la cantante no ha ofrecido declaraciones públicas sobre estas acusaciones.

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Este nuevo episodio se suma a una larga historia de problemas de salud que ha enfrentado la llamada “Reina de Corazones”, quien ha sido sometida a múltiples cirugías y, más recientemente, fue diagnosticada con hipertensión en 2025.

El caso continúa generando reacciones en redes sociales y medios de entretenimiento, mientras crece la expectativa por una versión oficial de la artista o su entorno cercano.