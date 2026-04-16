NUEVA YORK (AP) — Como cantaba Madonna en su éxito de 2005, “Hung Up”, el tiempo pasa muy lentamente. Pero sigue avanzando.

La superestrella del pop anunció ayer que lanzará un nuevo álbum, “Confessions on a Dance Floor: Part II”, el 3 de julio a través de Warner Records, 21 años después del original.

Es emocionante por varias razones: el álbum es una secuela de su lanzamiento de 2005, “Confessions on a Dance Floor”, y su primer trabajo de larga duración en siete años, desde “Madame X” de 2019. The Associated Press calificó ese último álbum como un tropiezo; sin embargo, el “Confessions” original ha sido considerado ampliamente como un regreso a la cima de su poderío pop.

El primer “Confessions”, aclamado por la crítica y del que provienen éxitos como “Hung Up”, “Sorry”, “Get Together” y “Jump”, fue disco dance-pop para una nueva era de asistentes a clubes. La Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA por sus siglas en inglés) lo certificó platino y ganó un Grammy al mejor álbum electrónico/dance en 2006.

Madonna ya había insinuado anteriormente un segundo trabajo de “Confessions”. En diciembre de 2024, compartió un video en Instagram en el que aparecía en el estudio con el productor del álbum original, Stuart Price.

Madonna

En el anuncio oficial de prensa, Madonna compartió un manifiesto que ella y Price tenían para el álbum.

“Debemos bailar, celebrar y rezar con nuestros cuerpos. Son cosas que hemos estado haciendo durante miles de años; realmente son prácticas espirituales. Al fin y al cabo, la pista de baile es un espacio ritual. Es un lugar donde conectas, con tus heridas, con tu fragilidad. Irse de rave es un arte. Se trata de llevar tus límites al extremo y conectar con una comunidad de personas afines. El sonido, la luz y la vibración remodelan nuestras percepciones, arrastrándonos a un estado parecido al trance. La repetición del bajo no solo la oímos, sino que la sentimos. Altera nuestra conciencia y disuelve el ego y el tiempo”, escribió Madonna.