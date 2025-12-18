La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) advirtió que la suspensión indefinida del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) mantiene en incertidumbre la designación de cinco jueces y juezas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), sin una explicación oficial ni un nuevo calendario público, lo que crea un mal precedente que afecta la justicia dominicana.

La coalición, integrada por Participación Ciudadana, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), llamó al CNM a retomar este proceso con la urgencia, transparencia y responsabilidad que amerita, informando oportunamente a la ciudadanía y asegurando que la designación de los jueces y juezas de la SCJ se realice en estricto apego a la Constitución.

La organización alertó que este retraso, calificado como un hecho sin precedentes, afecta el adecuado funcionamiento del sistema de justicia y debilita la confianza ciudadana en un proceso que debe regirse por la transparencia, la objetividad y el estricto apego a la Constitución.

Se exige el respeto a la cuota de jueces de carrera para garantizar la independencia del Poder Judicial

ROI denunció, además, la circulación informal de listas con posibles personas a ser designadas, lo que incrementa la percepción de opacidad y profundiza las dudas sobre la imparcialidad del proceso de selección y designación de las altas cortes.

Recordó que, de los cinco puestos actualmente vacantes en la Suprema Corte de Justicia, al menos tres deben ser ocupados por jueces de carrera, conforme a lo establecido en la Constitución, como garantía de profesionalización, independencia y fortalecimiento institucional del Poder Judicial.

Retraso advertido

Sostiene que el retraso, ya advertido, constituye un hecho sin precedentes que mantiene en incertidumbre una decisión clave para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia, sin que hasta la fecha se haya ofrecido una explicación clara ni un nuevo calendario público.

En ese sentido, la Red subraya la obligación constitucional de respetar la cuota de jueces y juezas de carrera judicial en la integración de la Suprema Corte de Justicia. En el presente proceso, de los cinco puestos actualmente vacantes, al menos tres deben ser ocupados por personas provenientes de la carrera judicial, conforme a lo dispuesto por la Constitución, como una garantía de profesionalización, independencia y fortalecimiento institucional del Poder Judicial.

Insiste en la necesidad de que el CNM asegure criterios de selección claros y verificables, en los que prevalezca el escalafón judicial, los años de experiencia, los aportes al sistema de justicia y el compromiso demostrado con la independencia judicial y con el respeto, garantía y protección de los derechos humanos. La equidad de género y la igualdad deben ser principios transversales en esta decisión.

Reglamento no prevé plazo

El Reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura no prevé un plazo en que la escogencia del Ejecutivo de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, y lo deja a discreción del Presidente de la República. El reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura, en cuanto a los procedimientos para la selección.