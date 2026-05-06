Santo Domingo.- El senador por la provincia San Juan, Félix Bautista, pidió este miércoles al presidente Luis Abinader, que tome medidas para proteger la Cordillera Central, a fin de impedir la explotación minera.

El congresista del partido Fuerza del Pueblo recordó que dicha cordillera es la mayor fuente de producción de agua para 14 provincias de la zona norte y diez de la región sur.

“Queremos que los legisladores del PRM y demás partidos políticos aprobemos una iniciativa que procura petrificar para siempre el intento de explotación minera en esa cordillera.

Se trata del proyecto de ley que declara la Reserva Natural Romero, iniciativa que ya está en fase de estudio en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado”, expresó.

Opinó que los congresistas deben respaldar dicha iniciativa, como ocurrió con la reelección presidencial.

“Así como los legisladores del Partido Revolucionario Dominicano (PRM), apoyaron la reforma constitucional propuesta por Abinader, que petrificó la reelección presidencial, debe hacerse lo mismo con la Cordillera Central”, consideró.

Félix destaca lucha en San Juan

El congresista destacó la lucha que libraron sectores de San Juan contra el proyecto que busca explotar reservas de oro en la Loma Romero, en esa sureña provincia.

El legislador habló del tema en la sesión de este miércoles del Senado, la cual fue encabezada por el presidente del hemiciclo, Ricardo de los Santos.