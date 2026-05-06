El embajador designado de la Unión Europea en la República Dominicana, Raúl Fuentes Milani, valoró como “eficaz” el manejo que ha tenido el país frente a la crisis haitiana, especialmente en materia de seguridad fronteriza, al considerar que las autoridades dominicanas han respondido de manera adecuada a un contexto complejo.

Durante su participación en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, el diplomático destacó que, desde una perspectiva externa, el país ha logrado contener en gran medida los efectos de la inestabilidad en Haití, apoyándose en una combinación de control territorial, cooperación local e iniciativas económicas en la zona limítrofe.

“… Aunque no soy un experto, desde un punto de vista personal me parece que la República Dominicana está y viene tradicionalmente respondiendo con mucha eficacia al reto de la seguridad en la zona fronteriza”, expresó.

Fuentes Milani explicó que recientemente realizó un recorrido por la provincia de Dajabón junto a jefes de misión europeos, donde pudo observar de primera mano el funcionamiento de la frontera y los mecanismos de coordinación entre autoridades de ambos países.

“Estuvimos recientemente con los jefes de misión europeos en Dajabón. Fuimos a la frontera, vimos cómo funciona allí la frontera y realmente me pareció modélico. Tuvimos una reunión con la gobernadora, con el alcalde —se incorporó el alcalde de la parte haitiana— y estuvimos comentando cuáles son sus necesidades”, indicó.

Mercados fronterizos

El diplomático resaltó el papel que han jugado los mercados binacionales y proyectos productivos en la estabilización de la zona, señalando que la cooperación europea ha contribuido al desarrollo de estas iniciativas.

“Nosotros hemos apoyado el desarrollo de los dos mercados que hay a los dos lados de la frontera y funcionan bastante bien”, afirmó Fuentes.

Asimismo, mencionó el impacto del parque industrial Codevi, como un factor clave para generar empleo y reducir tensiones sociales en la zona.

Puedes leer: PLD llevará al Gobierno ante los tribunales por recorte del 50% a fondos partidarios

“El desarrollo de la zona, con Codevi, en la parte haitiana, me parece que hace muchísimo para estabilizar la zona haitiana porque crea posibilidades de trabajo, crea un futuro para la gente de allí, al anclarse en la zona”, sostuvo.

No obstante, el embajador advirtió que, pese a los avances, la situación sigue siendo delicada y requiere monitoreo constante, especialmente ante la implementación de nuevas disposiciones internacionales.

“Entonces, la utilización de esos instrumentos a los que me estoy refiriendo —los mercados, Codevi— junto con medidas de seguridad que necesariamente pues hay que desarrollar, yo creo que están conteniendo el problema. Y lo que es necesario es vigilar; vigilar que la aplicación de la nueva resolución de las Naciones Unidas, pues no pueda generar un desequilibrio en algún momento. Precisamente para eso estamos”, concluyó.