La nieve cubre un flamenco de jardín frente a una casa en la calle Corona, mientras una tormenta primaveral con bajas temperaturas y nieve azota el oeste intermontañoso, el miércoles 6 de mayo de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski)

Fort Collins, Colorado.– Una tormenta de nieve fuera de temporada perdió intensidad este miércoles en varias zonas de Colorado, luego de provocar el cierre de escuelas, retrasos en vuelos y complicaciones en las carreteras, muchas de ellas cubiertas de aguanieve.

La tormenta, que atravesó las Montañas Rocosas y se adentró en las Grandes Llanuras, debía debilitarse antes de terminar el miércoles por la tarde. Varias localidades en zonas de mayor altitud recibieron alrededor de 61 centímetros (2 pies) de nieve.

Se mantenía vigente una advertencia de tormenta invernal, y se esperaban de 5 a 10 centímetros (entre 2 y 4 pulgadas) adicionales de nieve en Fort Collins, Boulder, Denver y Castle Rock, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

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Los viajeros en Denver lidiaban con carreteras resbaladizas. La Patrulla Estatal reportó algunos choques, pero no había informes de lesiones graves. Los meteorólogos advirtieron que ramas de árboles cargadas de nieve podrían quebrarse. “Evite estacionar debajo de los árboles”, publicó la oficina del servicio meteorológico en Denver.

Nieve acumulada en partes de Colorado

El pueblo de Estes Park, cerca del Parque Nacional de las Montañas Rocosas, registró de 56 a 71 centímetros (22 a 28 pulgadas) de nieve, indicó el servicio meteorológico.

En Boulder, algunos puntos recibieron 30 centímetros (un pie) de nieve y las autoridades advirtieron a los residentes sobre árboles y ramas caídos.

Aficionados al hockey se dirigen al Ball Arena mientras una nevada de primavera pasa por la zona antes del primer tiempo del Juego 2 de la segunda ronda de playoff de la Stanley Cup de NHL entre el Avalanche de Colorado y el Wild de Minnesota, el martes 4 de mayo de 2026, en Denver. (AP foto/David Zalubowski)

Denver enfrentaba lo que podría ser su mayor nevada de la temporada. El Aeropuerto Internacional de Denver registró casi 14 centímetros (5,5 pulgadas) de nieve después de algunos retrasos y cancelaciones de vuelos a primeras horas, informó el servicio meteorológico.

Las temperaturas también se desplomaron. Denver, que rondaba los 0 grados Celsius (en la gama baja de los 30 grados Fahrenheit) el miércoles por la mañana, activó su plan de refugios por frío. El distrito escolar más grande del estado, Denver Public Schools, y otros distritos importantes y universidades de la región cancelaron las clases. Se vaticinan temperaturas más cálidas para el jueves.

El pronóstico ominoso no disuadió a miles de asistir al espectáculo de David Guetta en el anfiteatro Red Rocks el martes por la noche, aunque los organizadores adelantaron la hora de inicio una hora. Los asistentes al concierto se abrigaron con abrigos invernales de pelo y gorros mientras esperaban en la fila para entrar al recinto al aire libre.

La tormenta obligó a los Colorado Rockies a reprogramar dos juegos contra los New York Mets. Pero eso ocurre con más frecuencia de lo habitual durante la temporada primaveral de béisbol en Denver, incluidas cuatro ocasiones en 2015, según MLB.

Un automovilista retira la nieve de un vehículo utilitario mientras una tormenta primaveral con bajas temperaturas y nieve azota la región intermontañosa del oeste, el miércoles 6 de mayo de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski)

Las nevadas de mayo no son inéditas en Colorado. Son aún más comunes en la capital de Wyoming, Cheyenne, que está casi 300 metros (1.000 pies) más alta que Denver y es más fresca y ventosa, y donde la nieve suele acumularse.

La tormenta es bienvenida durante una sequía

Abril fue más cálido y seco de lo habitual: el mes pasado a Denver le faltó 2,5 centímetros (una pulgada) de lluvia y 7 centímetros (2,8 pulgadas) de nieve en comparación con lo normal.

Para algunos agricultores, que han sentido la presión de la sequía en Colorado, la nieve fue una oportunidad.

Adam Jones, quien dirige Unsung Family Farms en Longmont, había sembrado semillas de zanahoria días antes para aprovechar la precipitación.

“Con líneas de goteo o aspersores no se logra una distribución tan uniforme”, comentó a KMGH-TV. “No hay nada como iniciar semillas con nieve o agua”.

Chris Osborne palea nieve el miércoles 6 de mayo en Beaver Creek, Colorado. (Chris Dillmann/Vail Daily vía AP)

Sin embargo, Jones tuvo que trasladar al interior los cultivos más sensibles al clima, y usó un calefactor para mantenerlos calientes.

Tormentas en otros lugares

El tiempo inestable no se limitaba a las Montañas Rocosas. El miércoles podrían registrarse tormentas eléctricas severas, algunas capaces de producir tornados, en el sureste, y se vaticinaban algunas de las tormentas más fuertes para la franja desde Arkansas hasta Georgia.