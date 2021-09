ALGO MAS QUE SALUD

Ser justos

A propósito que mañana es Día de las Mercedes y el sábado el 58 aniversario del derrocamiento de mi ídolo Juan Bosch

Mi amigo, Ramón Antonio Veras (Negro) nos envía sus cartas, y a comienzos de esta semana nos remitió su trabajo “Necesidad en Santiago de responsabilidad cívica y ciudadana”, nos interesó porque también ese es mi pueblo, arropado hoy por la delincuencia y porque él se vale del tema para insistir en lo que siempre ha planteado: que debemos ser personas buenas, o “Ser justos” como pedía el patricio Juan Pablo Duarte.

Don negro escribe: “En Santiago de los Caballeros, está haciendo falta la conciencia cívica que caracterizó al santiaguero del pasado… El sentimiento y actitud de ser humano civilizado debe volver a ser abrazado por el habitante del Santiago de ahora, colocándose por encima del insociable que tiene la ciudad convertida en un ambiente imposible para vivir en forma decente y organizada.

El santiaguero y la santiaguera, que desean permanecer en Santiago de los Caballeros, deben abandonar la desidia, accionando en forma firme y civilizada contra aquellos insociables que les están haciendo la vida amarga a las personas que actúan conforme a la decencia”.

Hasta aquí la cita, pero me basta para decirle a mi amigo, y uno de los hombres públicos que más he admirado, que eso es una utopía; no es que deje de ser mi deseo, que la sociedad se empodere y se rescate a sí misma de este ventarrón de maldad que nos arropa, pero por el derrotero que vamos eso es un sueño, porque la nación toda, no solo Santiago, apunta a que los héroes y personas de valor no son los que trabajan de sol a sol honestamente para desarrollar a sus familias y construir una sociedad sana, son los otros, los que hacen negocios feos y dinero fácil y que ahora algunos están siendo señalados en casos vergonzosos de corrupción, de los cuales se liberaran y en dos o tres años serán de nuevo, por sus fortunas, gente honorable. Lamento discrepar de mi maestro en “algo más que salud”.

Por: José Díaz

[email protected]