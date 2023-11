Vivir bien

II

A mi “Jabada” en su cumple.

Decía, en la entrega pasada, que “… he retomado lecturas viejas que me han atrapado toda la vida, pero que precisamente por tener que vivir para subsistir he ido posponiendo su puesta en práctica. No es que no las haya incorporado a mi estilo de vida, pero no ha sido con toda la intensidad que hubiera querido”.

Ciertamente que son criterios de vida que sea cual sea la filosofía que cada quien aplica ha de llevarlo a un comun denominador: hay que vivir con humildad, honestidad, alegría y sirviendo a los demás. Pero quiero dejar bien claro que esto es valido para un viejo como yo o un adolescente de 17 años.

Dos aspectos fundamentales que quiero precisar, y que por falta de espacio no hicimos en la entrega anterior: Seguir principios de bien claros y tratar de vivir con el mayor desapego posible. Si su vida es normada por principios de bien que ha recibido de familias estables e inteligentes, y no los abandona por lograr alguna ventaja material o conveniencia social, usted podrá salir a flote ante las más duras dificultades o pruebas que le lleguen.

Con el desapego es lo mismo, si usted no es dependiente mentalmente de algo alguien, le será más fácil vivir una vida en paz y tranquila.

No es que no disfrutemos de alguna pertenencia que tenemos o de algo que nos guste comer o beber o de la compañía de alguien, pero si eso llega a un punto de que si no lo tenemos o lo perdemos nos sentimos morir no es bueno.

Muchas veces he citado al maestro José Luis Padilla de que para ser feliz basta con tener lo básico para vivir, alguien que nos quiera y que seamos necesarios para otra persona o un animal. Eso es “algo más que salud”.