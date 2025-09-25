Algo más que salud

Libertad de prensa

En los 55 años del asesinato de Amín.

Hoy se cumplen 62 años del derrocamiento de quien fuera mi maestro y amigo, Juan Bosch, un ferviente defensor de los derechos humanos y de la libertad de prensa. Como homenaje le dejo esta “belleza” de actualidad, cuando Estados Unidos es dirigido por alguien totalmente diferente a Bosch.

Tras una semana de suspensión regresó el pasado martes el programa de Jimmy Kimmel. Con ello, Disney se planta —tras una semana con una enorme lluvia de críticas— ante Donald Trump, que ha buscado por todos los medios cancelar tanto este espacio como muchos otros populares como críticos con su Gobierno.

El retorno lo confirmó Disney Company, la empresa matriz de ABC: “El pasado miércoles tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar inflamar más una situación tensa en un momento de mucha emoción para el país”,

El show de Kimmel fue suspendido, cuando sugirió “…que el presunto asesino de Kirk, Tyler Robinson, podría haber sido un republicano seguidor de Trump con el siguiente mensaje: “Este fin de semana tocamos fondo. La pandilla MAGA (de las siglas Make America Great Again, volvamos a hacer grande a EE UU) está intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle rédito político”.

Charlie Kirk era ultra radical. Despreciable, diría yo. Su retórica fue descrita como racista, xenófoba, machista, homofóbica e islamófoba por organizaciones que estudian el discurso de odio, incluido el Southern Poverty Law Center. Era el incitador más prominente de que matarán niños y niñas en Gaza.

Lo único comprobado es que Tyler Robinson, su asesino, no era militante de izquierda, según mensajes a su compañero de cuarto, que le preguntó por qué lo hizo. “Ya tuve suficiente de su odio”. “Hay odios que no se pueden negociar”. A la familia dijo algo similar: “…hay demasiado mal y ese tipo (Charlie Kirk) difunde demasiado odio”. Regreso con el tema de Tylenol en “algo más que salud”.