Algo más que salud: Primero de otros 40 años

Llegaron los monjes budistas a Washington, el 10 de febrero, después de una caminata de 108 días, cifra que en la tradición budista está asociada a la plenitud espiritual. Recorrieron 3.700 kilómetros desde Fort Worth, Texas con el objetivo de promover la paz en Estados Unidos y el mundo. Muchos caminantes completaron largas jornadas descalzos, usando botas solo cuando el frío y la nieve hacían el trayecto especialmente duro.

Su agenda en la capital incluyó actos en la Catedral Nacional y un encuentro en el Monumento a Abraham Lincoln.

No fueron recibidos por ninguna autoridad, mucho menos por el orate que hoy dirige el imperio, y que en desmedro de esa paz que le pedían ha estado muy ocupado invadiendo y atacando a Venezuela e Irán y asfixiando a Cuba para propiciar su invasión.

Han seguido hundiendo lanchas en el Caribe, muchas de ellas privadas y sin ninguna vinculación al narcotráfico, que es su excusa para matar, y para legitimar más ese poder, reunió a los gobiernos títeres del continente para constituir una “Alianza contra el narcotráfico” (No podía faltar el nuestro). Allí, en medio de risas, le dijo a sus súbditos “No voy a aprender su maldito idioma”.

También en medio de risas de periodistas, aseguró, a propósito del hundimiento del buque Iris Dena “Por qué no capturamos el barco? ¿Podríamos usarlo? Me dijeron que no, que era más divertido hundirlo”. La mayoría de las 140 víctimas eran cadetes menores de 20 años que regresaban de una feria de exhibición en la India.

El imperio salvaje es el responsable del ataque al colegio de primaria Shajareh Tayyebeh, en la provincia de Hormoz, sur de Irán, en el primer día de ataque a Irán, en el que murieron 165 niñas.

Creo que Robert de Niro se quedó corto valorando su gobernante.

Definitivamente, a pesar del circo del Campeonato Mundial de Beisbol, el mundo resulta caótico y salvaje, con el que inicio los próximos 40 años de “algo más que salud”.