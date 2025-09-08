Actualidad Política

Cómo las alianzas han transformado el panorama político dominicano

Las alianzas o pactos  políticos han sido determinantes para que los partidos mayoritarios alcancen  el poder, práctica que en los últimos 29 años ha tenido mayor ahínco debido al cambio en las reglas  para ganar.

Tras la reforma constitucional del año 1994, dos años después, en 1996 se comienza aplicar el 50 % más uno para un partido  ganar en el país, enterrando en ese momento la mayoría simple para la victoria. 

El Frente Patriótico, conformado por los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Reformista Social Cristiano (PRSC), la Fuerza Nacional Progresista (FNP) y otros, llevaron a Leonel Fernández por primera vez al poder en  1996.

Ahí el joven aspirante del PLD ganó  en segunda vuelta con  51.25 % de los votos emitidos por la Junta Central Electoral, derrotando al más grande líder de masa que ha tenido el país: José Francisco Peña Gómez, del Partido Revolucionario Dominicana (PRD). Obtuvo  48.75 %.

En 2000 el PRD,    se alió con los partidos: Unidad democrática, Revolucionario Independiente (PRI), Quisqueyano Demócrata, Nacional de Veteranos Civiles Demócrata Popular y Alianza Social Demócrata, alcanzando el poder con 49.89% de los votos, seguido del PLD con 24.9% y el PRSC el 24.6%.

En las elecciones del 2004 Leonel Fernández, del PLD,  con el llamado Consejo Presidencial Reformista, liderado por dirigentes reformistas, retoma al poder.

Para tales fines recibió un  espaldarazo  de una coalición de organizaciones, entre ellas Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Alianza por la Democracia (APD), Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido Liberal de la República Dominicana (PLRD) y la FNP.

 En  2008, Fernández es reelecto y  concertó con 12 organizaciones: Partido de la Unidad Nacional, Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Partido Renacentista Nacional (PNR), Partido Demócrata Popular (PDP) y el Partido Popular Cristiano.

Con una alianza con los partidos Trabajados Dominicanos, FNP, Liberal de República Dominicana, BIS, DP, PCR, Acción Liberal (PAL), Unidad Democratica, PRSC, Socialista Verde (PASOVE), PQDC y otros, el partido de la estrella amarilla  vuelve a ganar en  2012, esta vez  con Danilo Medina.

En  2016, Medina se reelige con más de 60 %, apoyado en una buena gestión y en la alianza  con el  PRD, MODA, BIS, UDC, PCR, PPC, PAL, PASOVE, PRN, PLR, PDP, PRD y  PRI.

PRM

Con el respaldo de grupos sociales  y de seis organizaciones emergentes, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) llega al solio presidencial por primera vez en el 2020.

 El binomio  Luis Abinader-Raquel Peña se alzó con el triunfo en primera vuelta con  52.52%, terminando  16 años interrumpidos del PLD en el poder.

Avancemos

El PRM realizó en el 2024 una gran alianza, con 22 partidos minoritarios, alcanzando  la victoria con 57 %. Estas organizaciones aportaron al oficialismo un 12 %. Entre esos partidos se encuentran: el PRSC, Alianza País, Dominicanos por el Cambio, PUN,  Humanista Dominicano PCR, Frente Amplio, PRSD y otros.

