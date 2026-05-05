Santo Domingo Este.– Un hombre señalado como presunto autor del asalto a una farmacia en la autopista San Isidro, donde murió un vigilante de seguridad de 71 años, falleció la noche del lunes tras enfrentar a tiros a una patrulla de la Policía Nacional.

El fallecido fue identificado como Guillermo de la Cruz, alias “El Gacho”, de 28 años, quien murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Dr. Darío Contreras, a causa de heridas de bala.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 7:10 de la noche, cuando agentes de Investigación daban seguimiento al asalto perpetrado horas antes en la farmacia VIP, ubicada en la referida vía.

Según la Policía, el asalto ocurrió poco antes de las 4:00 de la tarde, cuando resultó muerto el vigilante privado Leonidas Morillo Contreras, tras recibir un disparo en el cuello. El agresor habría sustraído su arma de reglamento.

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Enfrentamiento

Las autoridades indicaron que el presunto asaltante fue localizado en la calle Palmeras Orientales, donde se desplazaba en una motocicleta.

De acuerdo con la versión policial, al notar la presencia de los agentes, el individuo habría realizado varios disparos con un arma de fuego, lo que dio lugar a un enfrentamiento en el que resultó herido.

En el lugar fueron ocupados una pistola, dos casquillos calibre 9 milímetros, un casco protector negro y la motocicleta en la que se desplazaba.

Las evidencias quedaron bajo custodia de la Policía Científica.

Las autoridades vinculan a De la Cruz con el asalto a la farmacia y con otros hechos delictivos recientes, entre ellos el robo a una mujer de 60 años en el sector Los Tres Ojos el pasado 2 de mayo.

Según registros policiales, el fallecido tenía antecedentes por robo en el año 2022.