Lorena Pérez Herrera, condenada por lavado a prisión y restitución millonaria

Lorena Pérez Herrera

Condenada por lavado

Su condena por un tribunal federal de Washington a dos años de prisión y uno en libertad supervisada, así como a la restitución de casi 1.5 millones de dólares por lavado de dinero a gran escala es un espejo en el que deben verse todos los compatriotas involucrados en operaciones ilícitas en Estados Unidos. Si los detectan pueden terminar tras las rejas.

José Manuel Cabrera Ulloa

Presidente de la DNCD

La detención de dos venezolanos, un colombiano y dos dominicanos con relación a un cargamento de 1.7 kilos de cocaína aporta más credibilidad a la batalla contra el narcotráfico. Por lo regular se ha dado cuenta de las incautaciones en naves interceptadas, pero pocas veces se ha informado de detenciones, lo que ha planteado sus conjeturas.

Leticia Rocha Carle (Luly)

Comunicadora

No todos tienen la misma suerte, pero su denuncia sobre la agresión de que fue víctima por un motorista no quedó impune. La Policía se movilizó y dijo que capturó al presunto agresor, identificado como Johnatan Benítez, de 27 años. De haberse quedado callada el incidente no se hubiera aclarado.