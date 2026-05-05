José -Piculín- Ortiz fue un referente del baloncesto boricua y a nivel continental.

El exjugador José “Piculín” Ortiz, considerado una de las máximas figuras en la historia del baloncesto de Puerto Rico, falleció la madrugada de este martes a los 62 años, según confirmó su familia mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con la información ofrecida, el deceso se produjo a las 12:03 a.m., tras enfrentar complicaciones de salud en los últimos meses, luego de una prolongada batalla contra el cáncer colorrectal.

Inicios de Piculín

Nacido el 25 de octubre de 1963 en Aibonito, Ortiz se destacó como un pívot de 2.11 metros con habilidades técnicas poco comunes para su posición, lo que lo convirtió en un jugador adelantado a su época.

Su desarrollo deportivo lo llevó a brillar en el baloncesto universitario de Estados Unidos con Oregon State University, donde fue reconocido como Jugador del Año de la conferencia Pac-10 en 1987.

Ese mismo año fue seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA por el Utah Jazz, formando parte de una generación pionera de jugadores puertorriqueños en la liga.

Trayectoria profesional en Europa y Puerto Rico

Tras su paso por la NBA, Ortiz desarrolló una sólida y extensa carrera internacional en Europa, destacándose en clubes de primer nivel como el Real Madrid Baloncesto y el FC Barcelona Baloncesto, además de participar en ligas de Grecia y otros países.

José «Piculín» Ortiz destacó en la NBA y en Europa, dejando un legado monumental en el baloncesto mundial

En el Baloncesto Superior Nacional (BSN), construyó una de las trayectorias más exitosas del torneo con equipos como los Atléticos de San Germán y los Cangrejeros de Santurce, acumulando múltiples campeonatos y reconocimientos individuales a lo largo de más de dos décadas de carrera.

Referente de la selección nacional

Ortiz fue pieza fundamental de la selección de Puerto Rico durante más de 20 años, participando en cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos y en varios campeonatos mundiales organizados por la FIBA.

Feliz cumpleaños a Ramón Ramos 🎂 estrella eterna de nuestro baloncesto ⭐️ aquí en una noche 🔥 frente a Jose "Piculín" Ortiz 🐐 y en un homenaje junto al gran Moncho ❤️🏀 #EsElBSN pic.twitter.com/d90BLttqPt — Baloncesto Superior Nacional 🏀🇵🇷 (@bsnpr) November 20, 2022

Su liderazgo y desempeño lo convirtieron en protagonista de algunos de los momentos más importantes del baloncesto puertorriqueño en la escena internacional.

Reconocimientos y legado

En 2019, fue exaltado al Salón de la Fama de la FIBA, consolidando su legado como uno de los jugadores más influyentes del baloncesto mundial.

Más allá de sus logros deportivos, Ortiz fue reconocido por su impacto social y su cercanía con la comunidad, manteniéndose vinculado al deporte tras su retiro.

Su última etapa

En 2023, el exjugador fue diagnosticado con cáncer colorrectal, enfermedad contra la cual libró una batalla pública durante los últimos años. A pesar de los tratamientos y señales de mejoría en etapas recientes, su condición se agravó, provocando complicaciones que derivaron en su fallecimiento.

La figura de José “Piculín” Ortiz trasciende generaciones. Su carrera, caracterizada por la excelencia, la disciplina y la competitividad, deja una huella imborrable en el baloncesto de Puerto Rico y en el escenario internacional.

Su nombre queda inscrito entre los grandes del deporte.