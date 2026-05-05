Santos Badía llama a universidades a “reinventarse” ante empleos del futuro

Santo Domingo.– El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, advirtió que el sistema educativo dominicano debe transformarse para responder a los cambios del mercado laboral impulsados por la automatización y la inteligencia artificial.

“Las universidades tienen que reinventarse, reaprender y desaprender para ofrecer programas útiles a la gente”, afirmó el funcionario durante un encuentro entre el Instituto Marangoni, la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y el MESCyT.

Santos Badía señaló que millones de empleos desaparecerán en el mundo como resultado de la cuarta revolución industrial, lo que obliga a reformular la formación académica.

“La buena noticia es que esta cuarta revolución industrial generará alrededor de 140 millones de nuevos empleos”, expresó.

En ese contexto, sostuvo que el principal reto de las universidades y de instituciones técnicas como el Infotep es preparar a la población para las nuevas demandas laborales.

Asimismo, planteó la necesidad de flexibilizar las regulaciones para facilitar alianzas académicas internacionales.

“No podemos seguir regulando con una mentalidad vieja mientras el mundo cambia a gran velocidad”, indicó.

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Por su parte, la vicerrectora académica de UNIBE, Viña Ortega Díaz, resaltó el impacto económico de las industrias creativas y afirmó que el diseño y la innovación representan sectores estratégicos para el desarrollo nacional.

Indicó que el programa de Diseño de Interiores “2+2” ha permitido que estudiantes dominicanos completen parte de su formación en el país y continúen estudios especializados en Milán.

El embajador de Italia en la República Dominicana, Sergio Maffettone, valoró la cooperación educativa entre ambos países y aseguró que el Instituto Marangoni representa un referente mundial en formación creativa y de diseño.

“Esta alianza ha demostrado ser profundamente impactante para el desarrollo del talento dominicano”, manifestó.

La actividad contó además con la participación de la directora general del Infotep, Maira Morla Pineda; la rectora de UNIBE, Odile Camilo; las viceministras Paula Disla y Carmen Evarista Matías; así como representantes académicos, diplomáticos y miembros del sector creativo y educativo nacional.

Durante la actividad, representantes académicos y diplomáticos valoraron la cooperación internacional en educación, destacando el acuerdo entre UNIBE y el Instituto Marangoni como una iniciativa orientada a fortalecer la formación en áreas creativas y de innovación.