Alofoke destapa polémica: cuestiona si Samuel Mata cobra en el Ejército sin trabajar

Santo Domingo.- El empresario y comunicador Santiago Matías (Alofoke) encendió el debate en redes sociales al cuestionar la presunta vinculación del humorista Samuel Mata con el Ejército de República Dominicana, y exigir a la institución una aclaración pública sobre su estatus.

La controversia surgió luego de que Matías difundiera en Instagram una supuesta identificación militar atribuida a Mata, lo que lo llevó a preguntar si el comunicador está autorizado a participar activamente en medios mientras figura como miembro de un organismo castrense.

“Que el Ejército le explique al país si esa persona trabaja o si eso es una botella”, expresó Matías, poniendo en duda si el humorista realmente cumple funciones dentro de la institución o si recibe beneficios sin ejercer labores.

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El señalamiento se produce en medio de roces previos entre ambos, luego de que Samuel Mata realizara comentarios críticos hacia el contenido de Alofoke, lo que —según usuarios en redes— habría detonado la respuesta del empresario.

La situación ha generado reacciones divididas: por un lado, quienes respaldan el cuestionamiento en nombre de la transparencia en el Estado; y por otro, quienes consideran que se trata de un conflicto personal llevado al plano público.

Hasta el momento, ni el Ejército de República Dominicana ni Samuel Mata han ofrecido una posición oficial sobre el caso, que continúa generando amplio debate en redes sociales.