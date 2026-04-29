El empresario y creador de contenido Santiago Matías «Alofoke» encabeza el ranking de los 100 comunicadores más influyentes de la República Dominicana correspondiente a 2025, elaborado por la Fundación del Círculo de Medios Digitales y Redes Sociales (FUCIMDRES).

El listado no solo posiciona nombres, sino que evidencia un cambio estructural en la comunicación nacional: el dominio creciente de las plataformas digitales sobre los formatos tradicionales.

Alofoke obtuvo 392,858 votos, colocándose por encima de figuras consolidadas del periodismo como Julio Martínez Pozo y Nuria Piera, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

El estudio, en su tercera edición, se realizó mediante encuestas en redes sociales entre el 1 y el 15 de diciembre de 2025, evaluando percepción, alcance e impacto dentro del ecosistema mediático dominicano.

Más allá de encabezar el ranking, el posicionamiento de Santiago Matías refleja un cambio profundo en el ecosistema mediático dominicano.

Su liderazgo está respaldado por una capacidad constante de generar conversación, viralidad y comunidad en tiempo real, elementos que hoy definen la verdadera influencia.

En ese escenario, Alofoke no solo compite con los medios tradicionales, sino que marca el ritmo de la agenda digital, consolidándose como una plataforma que transforma audiencia en poder.

Para muchos, esta evolución lo coloca como una especie de “Leonardo da Vinci de la comunicación digital en República Dominicana”, al integrar estrategia, creatividad y dominio del entorno digital en un mismo modelo.

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El liderazgo de Matías no es un hecho aislado. Forma parte de una tendencia donde el contenido digital, el streaming y la interacción directa con la audiencia han redefinido las reglas del juego. Espacios como “Alofoke Radio Show” y proyectos como “Planeta Alofoke” reflejan una capacidad de convocatoria masiva, consolidando un nuevo tipo de poder mediático basado en métricas digitales y engagement.

El ranking de FUCIMDRES también evidencia la convivencia entre generaciones y formatos: periodistas tradicionales, presentadores de televisión, comentaristas y creadores de contenido comparten ahora el mismo terreno de influencia, en un entorno cada vez más competitivo y medido por la atención del público.