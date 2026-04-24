Santo Domingo.– La noche del jueves estuvo marcada por una cadena de enfrentamientos dentro del reality show Planeta Alofoke, donde se registraron discusiones, agresiones físicas y momentos de tensión entre varios de sus participantes.

Uno de los incidentes más notorios involucró a las exponentes urbanas La Perversa y La Más Doll. Según lo ocurrido durante la transmisión, La Perversa ingresó como invitada especial y, tras saludar a los presentes, protagonizó un altercado que rápidamente escaló a los golpes.

En medio del caos, ambas se enfrentaron físicamente dentro de la casa-estudio, lo que obligó a otros participantes a intervenir para separarlas. Posteriormente, La Más Doll manifestó su intención de abandonar el reality con el propósito de continuar el conflicto fuera de cámaras.

Horas más tarde, se confirmó la salida de La Más Doll del programa. De acuerdo con informaciones, su pareja acudió a buscarla, y antes de retirarse expresó que no deseaba continuar frente a las cámaras, evidenciando el impacto del enfrentamiento.

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Versiones señalan que la disputa habría surgido tras acusaciones relacionadas con comentarios sobre hijos de una de las involucradas.

Karla y Rosairis

La jornada también estuvo marcada por otro enfrentamiento entre Karla Álvarez, conocida como “La Mana”, y Rosairis, quienes protagonizaron una fuerte discusión que igualmente derivó en violencia.

Los roces empezaron previamente en diferentes momentos, no fue hasta que La Mana hizo comentarios personales sobre la hija de Rosa Iris, que provocaron una reacción inmediata, pasando de un intercambio verbal a agresiones físicas, con gritos, insultos e incluso lanzamiento de objetos.

Los incidentes han generado una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionan los límites del contenido en este tipo de formatos y las condiciones de seguridad dentro del reality.

Hasta el momento, la producción de Planeta Alofoke no ha emitido un comunicado detallando las medidas a tomar tras los altercados.