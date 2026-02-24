Region Este del pais es la más impactada por el alza de los precios a enero de 2026

Tres de las cuatro regiones del país presentan una inflación interanual por encima del rango meta fijado por las autoridades monetarias, siendo la zona Este la más azotada por el alza sostenido de los precios de bienes y servicios adquiridos por ciudadanos, según datos del Banco Central dominicano (BCRD).

El índice de precios al consumidor (IPC) del Banco Central explica que la región Este o Sureste registró un aumento interanual de 5.50 % en el mes pasado, al pasar de 131.68 puntos en enero 2025 a 138.92 puntos en enero de 2026, lo que representa un incremento absoluto de 7.24 puntos.

Este resultado porcentual supera por 0.50 puntos el techo de referencia monetaria de 4 % ± 1%, la cual indica que la inflación debe de mantenerse anclada entre 3 % y 5%. Esta es de orientación y ayuda a los agentes económicos en sus decisiones.

El rango meta, si bien es una referencia nacional y agregada que persigue la inflación general, revela en parte como parámetro el comportamiento de las variaciones regiones. En ese sentido, esa región integrada por siete provincias se coloca como la de mayor presión inflacionaria relativa al inicio de este año. Es decir, donde el costo de la vida es más alto.

“La tasa de variación más pronunciada verificada en la región Este obedeció a una mayor contribución del grupo Transporte, asociada principalmente a los incrementos de precios en los servicios de transporte de pasajeros por carretera”, explicó el BCRD respecto a la inflación que experimenta el Este del país en su último informe sobre el IPC enero 2026.

La tendencia de inflación en esa demarcación ya mostraba señales de presión al cierre del año pasado. En diciembre de 2025, la región Este registró una variación interanual de 5.11 % respecto a diciembre de 2024, al pasar de 131.19 a 137.90 puntos.

Inflación en las demás regiones

Los datos oficiales reflejan que entre enero 2025 y enero 2026 las mayores alzas interanuales se concentraron también en las regiones Sur y Norte, todas por encima del 5%. No obstante, la zona Este se mantiene como la zona con mayor incremento de los precios.

La región Sur, compuesta por 10 provincias, ocupa el segundo lugar entre las más impactadas. Durante ese período analizado su inflación interanual alcanzó 5.17%. Su índice pasó de 135.25 a 142.24 puntos, para una diferencia de 6.99 puntos.

El IPC del Norte o Cibao, zona que posee 14 provincias, pasó de 132.69 a 139.51 puntos. Esto representa un aumento de 5.14 % y un incremento absoluto de 6.82 puntos.

Las tres regiones —Este, Sur y Norte— superan el límite máximo del 5%, lo que indica que al inicio de 2026 la presión inflacionaria es mayor fuera del Gran Santo Domingo.

La región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, registra la menor variación relativa. Su inflación interanual fue de 4.69%, al pasar de 128.92 puntos en enero de 2025 a 134.96 en enero de 2026. Aunque se mantiene dentro del rango meta, se acerca a la frontera superior.