BCRD premia las mejores publicaciones de esa entidad en varias categorías

Santo Domingo. – El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) celebró la edición 2025 de su Concurso de Arte y Literatura Bancentral, en un acto encabezado por el gobernador Héctor Valdez Albizu, donde fueron reconocidos empleados activos y pensionados que destacaron en pintura, dibujo, fotografía y cuento.

Valdez Albizu señaló que el certamen cumple tres décadas, un tiempo en el que —según destacó— “los géneros y las temáticas han evolucionado de la mano de las transformaciones estéticas del país, mostrando resultados cada vez más sólidos y representativos”.

El jurado encargado de evaluar las obras estuvo compuesto por destacadas figuras del arte y la literatura nacional: Marianne de Tolentino; Alberto Bass; Fer Figheras; Vladimir Velázquez Matos; Ángela Hernández; y el subgerente cultural del BCRD, José Alcántara Almánzar.

Ganadores de la edición 2025

En pintura, el primer lugar recayó en “Pero… con coco”, de Rafael Elías Fernández. El segundo premio fue para “Mi refugio”, de Fabiano Antonio García, y el tercero para “Frutas que deleitan”, de Jasinta Encarnación. También recibieron menciones de honor Yolanda Esteban y Manuel A. Concepción.

En fotografía, ganó “La carga de la dignidad”, de Isidro E. Pérez. El segundo lugar fue para “Recuerdos ante la puerta del más allá”, de Máximo S. Jáquez, y el tercero para “Activos”, nuevamente de Isidro F. Pérez. Obtuvieron menciones Domingo Marte y Vladimir Velázquez.

En dibujo, el primer premio fue para “¡Protéjanme!”, de Heriberto Parra. Le siguieron “Metamorfosis humana”, de Juan Pérez Hernández, y “Sentidos de sabiduría”, de Ana Alexandra Pérez.

En cuento, resultó vencedor “Visible”, de Próspero Eloy Pérez. El segundo lugar fue para “El día en que volvió Ricardo”, de Narda Marizán, y el tercero para “El susurro de Valle Almendra”, de Fe Arelis Rosario.

Apertura de la exposición

Durante la actividad se distribuyó el libro Obras premiadas. Concurso de Arte y Literatura Bancentral 2024, que recoge los trabajos destacados del año pasado. Además, las autoridades del Banco Central dejaron inaugurada la exposición con las piezas participantes de este año, disponible al público hasta el 2 de enero de 2026.

Autoridades presentes

El acto contó con la presencia de Arturo Martínez Moya, miembro de la Junta Monetaria; la vicegobernadora Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente Ervin Novas Bello; el asesor económico Julio Andújar; el subgerente cultural José Alcántara Almánzar; y otros funcionarios del BCRD.