SANTO DOMINGO, RD. – Este miércoles arribó al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) un imponente avión Boeing 767 de la reconocida compañía estadounidense Amazon, marcando el inicio formal de sus operaciones aéreas diarias entre la República Dominicana y Estados Unidos.

La llegada del gigante de la logística y comercio electrónico refuerza la posición del país como un hub estratégico para el transporte de mercancías en la región.

Operaciones diarias y mayor eficiencia en entregas

Con esta nueva ruta, Amazon realizará vuelos diarios al país, transportando paquetes, electrónicos y todo tipo de mercancías. Según informó la empresa, la República Dominicana no solo servirá como destino de entregas, sino también como centro regional de distribución para América Latina y el Caribe.

El acto de recibimiento del primer vuelo de Amazon estuvo encabezado por el director de Aduanas, Eduardo San Lovatón; el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó y la doctora Monika Infante, directora de Aerodom./Foto Eliezer Tapia.

Acto de recibimiento y autoridades presentes

El acto de bienvenida al primer vuelo estuvo encabezado por Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, director general de Aduanas; Víctor “Ito” Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes y Doctora Monika Infante, directora general de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom). También asistieron representantes del sector logístico y aeroportuario.

Impulso al comercio electrónico

Durante el evento, Sanz Lovatón destacó que la llegada de Amazon representa un avance significativo para el comercio electrónico nacional.

“Con este vuelo, Amazon inicia entregas directas a sus clientes dominicanos, reduciendo los tiempos de espera y fortaleciendo la competitividad del país en la economía digital”, expresó.

Soporte logístico moderno

Esta nueva etapa en la logística aérea dominicana se respalda con la reciente inauguración, por parte de la Dirección General de Aduanas, de un moderno centro de recepción de paquetería tipo courier en el AILA, lo cual facilitará el procesamiento y despacho de mercancías.

Beneficios para consumidores e inversores

La operación directa de Amazon permitirá a los dominicanos recibir sus compras con mayor rapidez y eficiencia, al tiempo que posiciona al país como un destino atractivo y confiable para inversiones logísticas y comerciales.

Asimismo, el inicio de estos vuelos fortalece el posicionamiento de la República Dominicana como un nodo clave del comercio electrónico en América Latina.

Apoyo del gobierno al sector aéreo

Durante el gobierno del presidente Luis Abinader, el país ha visto un auge significativo en la aviación comercial y de carga, con políticas que lo convierten en referente regional en conectividad aérea, gracias a acuerdos bilaterales estratégicos y la mejora continua de la infraestructura aeroportuaria.