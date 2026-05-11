La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) realizó operativos de alcoholemia a nivel nacional el fin de semana, logrando identificar a 54 conductores bajo los efectos del alcohol.

Según la entidad, estas acciones, que resultaron en la detención de 11 personas, forman parte de la estrategia institucional para robustecer la seguridad vial y reducir la incidencia de siniestros en las vías públicas.

El primer despliegue tuvo lugar el viernes 8 de mayo en la avenida del Puerto, donde se fiscalizaron a 224 conductores. Tras las pruebas de rigor, 31 ciudadanos dieron positivo, de los cuales 16 excedían el límite legal permitido. Esta intervención concluyó con la detención de 7 personas, el traslado de 7 vehículos al Centro de Retención de Herrera y el registro de 19 infracciones de tránsito.

Posteriormente, el domingo 10 de mayo, el operativo se trasladó a la provincia de Azua, logrando verificar a 416 conductores. En esta demarcación, 23 personas resultaron positivas al test de alcoholemia, con 11 de ellas superando los niveles de tolerancia.

La jornada dejó un saldo de 4 detenidos, 3 vehículos retenidos y múltiples sanciones por falta de documentos y el incumplimiento del uso del casco protector.

Alcohol

La Digesett reafirmó su compromiso de mantener estas vigilancias de forma permanente para fomentar una cultura de conducción responsable y no alcohol.

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La institución hizo un llamado urgente a la ciudadanía para evitar el consumo de alcohol al volante, instando al uso de conductores designados o transporte alternativo, recordando que la prevención es la herramienta más efectiva para salvar vidas.