ANEIH reconoce a destacadas mujeres por sus aportes al desarrollo empresarial

SANTO DOMINGO.– La Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH) reconoció a tres mujeres por sus aportes al sector empresarial y su contribución al desarrollo económico y la expansión del comercio en mercados internacionales.

Durante el acto, el presidente del gremio, Ángelo Viro, entregó distinciones a Biviana Riveiro Disla, en el sector público; Lucille Houellemont Jimenes, en el sector privado; y Patricia León, como miembro de la institución.

Viro explicó que estos reconocimientos se realizan por tercer año consecutivo en el marco del Día Internacional de la Mujer, conmemorado cada 8 de marzo.

“Cada premio que entregamos simboliza más que un logro profesional. Representa horas de trabajo, decisiones difíciles y el equilibrio entre responsabilidades profesionales, familiares y sociales”, expresó.

Trayectoria en el sector público y privado

Riveiro Disla se desempeña como directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), desde agosto de 2020, impulsando la promoción de exportaciones y la atracción de inversiones para la internacionalización de la economía.

En tanto, Houellemont Jimenes preside la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y es primera vicepresidenta de Fedocámaras. Además, lidera Dominican Watchman y A24 Alarma 24, empresas dedicadas a servicios de seguridad.

Liderazgo empresarial y profesional

Por su parte, Patricia León es fundadora y presidenta de Referencia Laboratorio Clínico, y forma parte de diversas asociaciones profesionales nacionales e internacionales vinculadas al sector salud y empresarial.

La ANEIH destacó que estas trayectorias representan liderazgo, compromiso y aportes significativos al fortalecimiento del tejido productivo nacional.