Spatium celebró EfiZienzIA Break

Santo Domingo. Spatium Coworking realizó una nueva edición de su EfiZienzIA Break en su sede de la Torre Corporativa de Acrópolis, reuniendo a ejecutivos y representantes de empresas multinacionales en un espacio de formación y actualización gerencial.

El invitado central fue Ricardo Cañas, experto en integración de equipos, formación de líderes y desarrollo de fuerzas de ventas, con más de 25 años de experiencia asesorando organizaciones como 3M, Altice, Helados Bon y Seguros Banreservas, entre otras.

La entrevista fue conducida por Federico Castillo, reconocido comunicador y host del podcast Café Ejecutivo, bajo el título: “Liderar es Conectar: Claves para visitas efectivas, equipos unidos y resultados reales”.

Durante el conversatorio se destacó la importancia de la conexión auténtica en el liderazgo, la cohesión de equipos y su impacto directo en la efectividad comercial, la venta y la retención de clientes.

Luisa Elena Montiel Toro, CEO de Spatium Coworking , señaló que estos encuentros forman parte de la estrategia institucional para aportar valor a la comunidad empresarial y fortalecer el ecosistema corporativo en la República Dominicana.

