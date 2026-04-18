El Prado en las calles llega al Centro Cultural Rainieri

Punta Cana, La Altagracia. – La muestra El Prado en las calles llega a Punta Cana de la mano del Centro Cultural Rainieri, en Puntacana Village, este proyecto, que forma parte de la iniciativa El Prado en nosotros, es el resultado de una colaboración entre el Centro León y el Museo Nacional del Prado de España junto a una alianza con la Fundación Amigos del Museo del Prado, Fundación Eduardo León Jimenes, Kahkow y el Banco Popular Dominicano.

Esta iniciativa cultural tiene como objetivo primordial acercar la esencia y el legado de la pinacoteca madrileña directamente a los espacios urbanos convirtiendo el entorno local de Punta Cana en una galería a cielo abierto. En este espacio, el público dominicano y los visitantes de la zona podrán disfrutar de reproducciones fotográficas a escala real de una cuidada selección de lienzos que narran la historia del arte universal realizada por los curadores Sara Hermann y Orlando Isaac.

Tras un exitoso recorrido por Santiago y la Ciudad Colonial en Santo Domingo, esta muestra ofrece una panorámica cronológica que abarca desde el siglo XII hasta los primeros años del siglo XX. A través de estas obras, los asistentes podrán apreciar la evolución del legado pictórico occidental representado por las grandes escuelas de pintura de España, Italia, Flandes, Francia, Alemania y Holanda. Esta actividad resalta cómo la creación artística es un pilar esencial para el desarrollo, la educación y la cohesión social, promoviendo la accesibilidad del arte para públicos de diversas procedencias y contextos.

El Prado en nosotros en el Centro Cultural Rainieri, en Puntacana Village, se desarrollará hasta mediados del año 2026. Posteriormente, la exposición visitará el Centro Cultural Perelló, en Baní; y finalizará su recorrido por el país en el Parque Duarte, en San Francisco de Macorís.

La inauguración oficial contará con la presencia de la Dra. María Amalia León, presidente de la Fundación Eduardo León Jimenes y del Centro León; el empresario Frank Rainieri, presidente del Grupo Puntacana; y Haydée Rainieri, fundadora del Grupo Puntacana.

La comunidad está cordialmente invitada a vivir esta experiencia única que transporta la historia del arte a sus calles.

Sobre el Centro Cultural Rainieri (CCR)

El Centro Cultural Rainieri (CCR) es una institución sin fines de lucro ubicada en Punta Cana dedicada a promover y difundir las expresiones de la dominicanidad, con especial énfasis en la riqueza cultural, histórica y social de la región Este de la República Dominicana. A través de exposiciones, programas educativos y actividades culturales, el CCR ofrece un espacio de encuentro para la comunidad local y visitantes nacionales e internacionales, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad cultural y al enriquecimiento de la oferta cultural del destino.

Sobre el Centro León

El Centro León es museo concebido para la creatividad, la investigación, el encuentro y el disfrute de todos los públicos, dominicanos y extranjeros. Acopia cuarenta colecciones sobre artes visuales, arqueología, etnografía, folklore dominicano, cultura popular dominicana, fotografía dominicana, bibliográfica, cartografía, documental y multimedia. Sus programas y proyectos se articulan en torno a sus ejes temáticos: creatividad, identidad y habitabilidad, a través de actividades de animación sociocultural y un programa pedagógico que se desarrolla a través de la Metodología para la Integración de las Artes (MIA).