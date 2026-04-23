Nuevas secciones de boletas para concierto de Kany García

Santo Domingo.- La producción del concierto de la cantautora puertorriqueña Kany García anunció la apertura de nuevas secciones de boletas para su presentación en República Dominicana, disponibles este jueves a partir de las 2:00 de la tarde.

Las entradas estarán habilitadas a través de la plataforma UEPATICKETS.COM y podrán ser adquiridas por tarjetahabientes de todas las tarjetas Visa, en respuesta a la alta demanda que ha generado el espectáculo pautado para el 30 de mayo de 2026 en el Estadio Quisqueya.

Esta nueva disponibilidad responde al entusiasmo del público dominicano, que ha mostrado gran interés en asegurar su asistencia al concierto, considerado uno de los eventos musicales más esperados del año.

El evento, bajo la producción del empresario artístico Gamal Haché, marcará el regreso de la multipremiada artista al país en una fecha especial, un día antes de la celebración del Día de las Madres.

Durante la noche, los asistentes podrán disfrutar de un repertorio que incluirá grandes éxitos como “Hoy Ya Me Voy”, “Para Siempre”, “Alguien”, “Confieso” y “Duele Menos”, así como sus más recientes lanzamientos, entre ellos “Tierra Mía” y “La Mala Era Yo”, tema que interpreta junto a la cantante mexicana Yuridia.

La producción reiteró su llamado al público a adquirir sus boletas con anticipación, ante la alta demanda registrada y la limitada disponibilidad de localidades.