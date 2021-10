Anthony Towns explica su lealtad a los Wolves

Karl-Anthony Towns compara quedarse en Minnesota con su decisión de continuar jugando para la selección de República Dominicana. Dijo que ha tenido la oportunidad de dejar a los dominicanos, la tierra natal de su madre, y reclasificarse para jugar con el equipo de Estados Unidos, que podría usar un gran talentoso. Pero esa sería la ruta fácil a sus ojos. “Me gusta tomar la ruta difícil. Me gusta ir por la ruta más gratificante”, dijo. “

Me encanta estar con la selección de República Dominicana. Hay muchas cosas que no han hecho, y posiblemente pueda cambiar eso. El desafío es aquello por lo que siempre me he esforzado”.

Fuente: Jon Krawczynski @ The Athletic.

La serie regular de la nueva temporada de la NBA iniciará el próximo martes.

Un regreso a casa

Chris Hine

Star Tribune

NUEVA YORK – Karl-Anthony Towns a menudo disfruta un poco de su hogar cada vez que juega en Nueva York. Towns, que creció en Nueva Jersey, tendrá familiares y amigos mientras él esté en la ciudad, pero este viaje a Nueva York incluyó una pequeña ayuda extra en casa.

El martes, el centro Timberwolves asistió cuando su escuela secundaria, St. Joseph, lo incluyó en su salón de la fama. Retirará su camiseta número 44.

“No sabía lo especial que sería para mí hasta que volví a entrar en mi escuela secundaria después de un tiempo”, dijo Towns. “Escuchar los gritos y las voces de mis compañeros exalumnos y escuchar cuánto me respetan, me puso la piel de gallina”.

El miércoles, los Timberwolves practicaron en la Universidad de Kean en Nueva Jersey. Ahí es donde el ex entrenador de la escuela secundaria de Towns, Dave Turco, ahora entrena y donde se nombra el piso en honor a la difunta madre de Towns, Jacqueline, quien murió de complicaciones por COVID-19 en abril de 2020.

A lo largo de los últimos 18 meses, Towns ha sido abierto sobre el costo emocional que la muerte de su madre y otros miembros de la familia a COVID ha tenido en él. Cómo afectó su estado de ánimo y sus ganas de jugar baloncesto. Hubo momentos en la temporada pasada que Towns no tenía muchas ganas de jugar, y antes de la temporada dijo que no estaba seguro de si alguna vez volvería a encontrar la alegría de volver a jugar baloncesto porque lo asociaba mucho con que su madre lo viera y lo disfrutara jugar.

Towns dijo que su amor por el juego ha regresado.

“Me encontré nuevamente en el juego”, dijo Towns. “Volví a encontrar mi por qué. Mi madre siempre fue mi por qué. Esa era la razón por la que jugaba a la pelota. Me divertí jugando al baloncesto”.

ArosHype