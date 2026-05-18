Antonio Banderas, sobre su situación económica: «No estoy arruinado, estoy a tope»

Málaga (EFE).- El actor malagueño Antonio Banderas ha salido al paso de algunas informaciones que apuntan a que el Teatro del Soho Caixabank que impulsó en Málaga se encontraría en números rojos y ha asegurado: «¡No, amigos míos, no estoy arruinado, estoy a tope!».

En un comunicado difundido a través de las redes sociales, Banderas ha asegurado que «la ruina» de la que se le hace «víctima en determinados medios no existe».

«Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido, una y otra vez, sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales. Lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así», ha señalado.

Buscar la excelencia

El «objetivo» en el Teatro del Soho Caixabank es «hacer las cosas como creo que se deben hacer y tratar de buscar la excelencia en nuestras producciones, más allá del déficit económico que estos acarreen, y que, gracias a Dios, puedo asumir sin ningún problema. Ese es el pacto con mi pasión por el teatro, por mi ciudad, y conmigo mismo», ha manifestado.

«Si hubiese querido ganar dinero, habría sido muy fácil», ha subrayado Banderas, quien precisa que ha «preferido hacer producciones grandes», en las que ha «dado trabajo a cientos de personas», y que le han permitido disfrutar como «no lo había hecho» en toda su carrera.

Y ha avisado que va a «seguir haciéndolo», como ha dicho en ruedas de prensa y en diferentes entrevistas «en incontables ocasiones».

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Ha aclarado que el Teatro del Soho CaixaBank es «una empresa privada sin ánimo de lucro que más bien opera como un teatro público». Esto implica que «el proyecto no recibe subvenciones de dinero público y no lo hará mientras yo esté vivo», ha aseverado.

«Me hago cargo de los gastos derivados de acometer proyectos carísimos que difícilmente veréis en empresas que han de presentar una cuenta de resultados», ha comentado al respecto, para agradecer a continuación la participación de los patrocinadores que le «acompañan en esta aventura».

Tras recordar que el pasado año, contando con la producción que recaló en Madrid, el Teatro del Soho tuvo «casi 200.000 espectadores», ha dicho: «Hemos logrado romper moldes en estos años y lo vamos a seguir haciendo».

«No amigos, no estoy arruinado, estoy a tope! Y soy amenazantemente feliz!», concluye el empresario.