La señora se encuentra específicamente en la avenida Francia, esquina Rosa Duarte, justo frente a las instalaciones del Laboratorio Referencia.

Santo Domingo.– En un llamado urgente a la solidaridad y al corazón de la ciudadanía, las autoridades policiales solicitan ayuda para localizar a los familiares de una señora de avanzada edad que fue encontrada desorientada este lunes en el sector Don Bosco del Distrito Nacional.

La señora se encuentra específicamente en la avenida Francia, esquina Rosa Duarte, justo frente a las instalaciones del Laboratorio Referencia. Debido a su condición, la ciudadana no ha logrado recordar su nombre, procedencia ni la dirección de su residencia.

Desde el primer momento en que se notificó la situación, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para brindarle asistencia, protección y acompañamiento humano.

Los uniformados permanecen junto a ella, protegiendo su integridad, a la espera de que algún pariente pueda ser localizado.

¿Cómo ayudar?

Si usted la reconoce, conoce a sus familiares o tiene alguna información que pueda ayudar a que regrese a su hogar sana y salva, por favor comuníquese de inmediato al teléfono 809-682-2151.

Cualquier dato es vital en este momento. Compartir esta información en sus redes sociales y grupos de mensajería toma solo un segundo y puede marcar la diferencia para que esta abuela regrese hoy mismo con los suyos.