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Servicio social: reportan señora extraviada en la avenida Francia en Don Bosco; no recuerda su nombre ni dirección

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Servicio social: reportan señora extraviada en la avenida Francia en Don Bosco; no recuerda su nombre ni dirección

La señora se encuentra específicamente en la avenida Francia, esquina Rosa Duarte, justo frente a las instalaciones del Laboratorio Referencia.

Santo Domingo.– En un llamado urgente a la solidaridad y al corazón de la ciudadanía, las autoridades policiales solicitan ayuda para localizar a los familiares de una señora de avanzada edad que fue encontrada desorientada este lunes en el sector Don Bosco del Distrito Nacional.

La señora se encuentra específicamente en la avenida Francia, esquina Rosa Duarte, justo frente a las instalaciones del Laboratorio Referencia. Debido a su condición, la ciudadana no ha logrado recordar su nombre, procedencia ni la dirección de su residencia.

Desde el primer momento en que se notificó la situación, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para brindarle asistencia, protección y acompañamiento humano.

Los uniformados permanecen junto a ella, protegiendo su integridad, a la espera de que algún pariente pueda ser localizado.

¿Cómo ayudar?

Si usted la reconoce, conoce a sus familiares o tiene alguna información que pueda ayudar a que regrese a su hogar sana y salva, por favor comuníquese de inmediato al teléfono 809-682-2151.

Cualquier dato es vital en este momento. Compartir esta información en sus redes sociales y grupos de mensajería toma solo un segundo y puede marcar la diferencia para que esta abuela regrese hoy mismo con los suyos.

TEMAS: #Ayuda#Extraviada#Policía
Lázaro Medina Familia

Lázaro Medina Familia

Hijo, hermano, padre, esposo y católico. Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Periodista con larga experiencia en temas de actualidad. Desde el 2015 formo parte del gran equipo de El Nacional donde me desempeño como redactor y coordinador de contenido. Previamente estuve en Telesistema 11 y El Nuevo Diario. Ganador de una Mención especial en el Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2024, por la serie de reportajes 'Ríos y balnearios'.