Santo Domingo.– Varios senadores expresaron su preocupación este lunes ante la persistente ola de feminicidios en el país y exigieron la aplicación de medidas contundentes para frenar este flagelo.

En ese sentido, el representante por la provincia Samaná, Pedro Catrain, consideró que no se puede continuar actuando de manera reactiva cada vez que ocurre un hecho de violencia de género.

“No se puede seguir reaccionando después de cada tragedia. No se puede guardar silencio; esperamos que este año 2026 no termine con más madres llorando a sus hijas”, manifestó el congresista durante la sesión de este lunes en el Senado.

Catrain agregó que, en los primeros meses del año 2026, ya se contabilizan 22 mujeres asesinadas «a manos de quienes juraron amarlas”.

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Sobre el tema también intervino el senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, quien cuestionó la efectividad de los mecanismos actuales y afirmó que una orden de alejamiento no es suficiente para garantizar la vida de las víctimasy evitar más feminicidios.

”Una orden de alejamiento no evita que un hombre cometa un hecho violento contra una mujer. Se debe implementar el uso de dispositivos tecnológicos (como localizadores) para ubicar en tiempo real al posible agresor”, opinó Romero.

La postura y preocupación de Catrain y Romero fueron respaldadas en el hemiciclo por las senadoras de San Pedro de Macorís, Aracelis Villanueva, y de Puerto Plata, Ginette Bournigal.