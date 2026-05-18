DETROIT.- El brazo de Tarik Skubal, valorado en varios millones de dólares, se siente mejor que en toda la temporada.

Menos de dos semanas después de someterse a una cirugía para extraer un fragmento suelto de su codo, el as de los Detroit Tigers ya está realizando sesiones de bullpen sin problemas.

“No he tenido ningún síntoma desde la cirugía”, dijo Skubal el lunes. “No me di cuenta de cuánto me afectaba en mi día a día hasta que me lo quitaron”.

La recuperación de Skubal ha ido tan bien que lo llamaron de vuelta desde las instalaciones de entrenamiento de primavera del equipo en Lakeland, Florida, para continuar con su programa de rehabilitación.

Tarik Skubal

El lunes, antes del partido de Detroit contra Cleveland, lanzó todos sus lanzamientos «como en una sesión de bullpen normal». Fue su segunda sesión de bullpen desde la cirugía, pero no lanzó a máxima velocidad.

“Lo más difícil ahora mismo es que me siento muy bien y quiero dejarlo ir, pero me han dicho que no lo haga”, dijo Skubal, quien ha ganado el premio Cy Young de la Liga Americana en las últimas dos temporadas.

Se espera que continúe progresando de forma constante hasta que esté listo para comenzar su rehabilitación, pero aún no hay un calendario establecido para su regreso.

Por. DANA GAURUDER