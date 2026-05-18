Policía Nacional arrestó en Santiago de los Caballeros a Manuel Sánchez Presinal, alias “El Sureño”, señalado como presunto integrante de una red dedicada al robo y comercialización ilegal de motos en distintas provincias del país, durante un operativo en el que fueron recuperadas 16 motocicletas y tres chasis.

El apresamiento se produjo luego de una persecución en la Autopista Duarte, donde agentes de la División de Recuperación de Vehículos sorprendieron al imputado desplazándose en una motocicleta marca Bajaj Platina que había sido reportada como robada momentos antes, según el informe preliminar de las autoridades.

Las investigaciones establecen que “El Sureño” era objeto de seguimiento e inteligencia por su presunta vinculación con múltiples robos de motocicletas denunciados recientemente en sectores de Santiago, varios de ellos captados por cámaras de vigilancia.

Entre los vehículos recuperados figuran motocicletas de las marcas Honda, Suzuki, Tauro, Gato y Bajaj Platina, además de tres chasis que presuntamente eran utilizados para alterar la identificación de motores sustraídos y facilitar su comercialización ilegal.

Las autoridades informaron además que el detenido era buscado mediante órdenes de arresto emitidas en provincias como San Francisco de Macorís, Cotuí, Baní, Bonao y La Vega, por su presunta participación en otros casos similares relacionados con el robo de motocicletas.

En relación con el caso, dos hombres señalados como supuestos compradores de motocicletas robadas permanecen prófugos, mientras otras cuatro personas fueron conducidas para fines de investigación, indicó la Policía.

La institución del orden aseguró que las motocicletas recuperadas serán entregadas a sus propietarios conforme al debido proceso y reiteró que continuará fortaleciendo los operativos preventivos e investigativos para combatir el robo de vehículos y otros hechos delictivos en el país.