«Hemos fallado», admite Faride Raful; feminicidios aumentan 36%

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, admitió que el Estado dominicano ha fallado en la prevención de los feminicidios y señaló que el sistema no actuó a tiempo para evitar varias de estas muertes.

Las declaraciones fueron ofrecidas este lunes, tras la reunión de seguimiento del Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader.

Según los datos presentados por el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional, hasta el 17 de mayo de 2026 se registraron 30 feminicidios íntimos.

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Esta cifra representa un aumento de ocho casos en comparación con los 22 reportados en el mismo período de 2025, lo que equivale a un incremento del 36.4 %.

Faride dice se debe mejorar

Raful afirmó que el sistema debe mejorar para que las mujeres puedan realizar sus denuncias desde lugares protegidos y recibir una respuesta oportuna.

La funcionaria sostuvo que la violencia de género es uno de los temas prioritarios dentro de la Fuerza de Tarea Conjunta de Seguridad.

Asimismo, vinculó su postura sobre el tema a su trayectoria en la vida pública, donde se ha desempeñado en la defensa de los derechos de las mujeres y en la exigencia de protección estatal ante situaciones de riesgo.