Siempre que diserto sobre cultura, aprovecho la ocasión para rendir homenaje a quien considero como el mayor teórico sobre este tema que ha existido en la humanidad, aclaro: en nuestra humanidad.

Hablo de Antonio Gramsci, autor de cabecera de todo intelectual que se tome en serio su papel como catalizador, en la creación de una nueva humanidad.

Gramsci, gran pensador italiano, es mundialmente conocido por sus Cuadernos desde la Cárcel; y por el hecho de que la policía fascista de su país lo condenó a veinte años de prisión, cuatro meses y cinco dias, porque “había que callar”, en palabras del juez, “un pensamiento como el suyo”.

Para los fines de este ensayo parafraseo algunos de sus postulados básicos:

1.-Todo grupo social que surge sobre la base original de una función esencial en el mundo de la producción económica, establece junto a el, orgánicamente, uno o más tipos de intelectuales. El empresario capitalista, por ejemplo, crea consigo al técnico de la industria, al doctor de economía política, al organizador de un nuevo derecho, al organizador de masas, de la confianza de los inversionistas en su administración, y de los compradores de su mercancía, entre muchos

2.-Toda clase nueva establece consigo a sus intelectuales orgánicos, que forma a lo largo de su desarrollo progresivo, especializados en los aspectos parciales de la actividad primaria del Nuevo tipo social surgido, de la nueva clase. El Feudalismo creó los propios, donde el clero jugaba un papel fundamental; el Renacimiento y la Revolución industrial los suyos, el liberalismo y el Socialismo por igual.

3.-El/la intelectual orgánico, concepto fundamental de Gramsci, emerge sobre el terreno a exigencias de una función necesaria en el campo de la producción económica, asi el obrero instituye al sindicalista, al organizador de una nueva cultura; asi las llamadas industrias culturales fomentan el desarrollo de una clase intelectual artística.

4.-La más típica de esta categoría de intelectuales es la de los eclesiásticos, la cual monopolizó por largo tiempo la ideología religiosa, la escuela, la enseñanza y la moral, la justicia y la beneficencia. Categoría intelectual orgánicamente ligada a la primitiva aristocracia de la tierra, repartiéndose el beneficio de la propiedad feudal y el disfrute de privilegios estatales, en otras palabras: monopolizando el dominio de la superestructura ideológica. Toda la filosofía idealista se puede relacionar con este conjunto social de intelectuales.

5.-Un concepto fundamental de Gramsci es que todos los hombres y mujeres son intelectuales, pero que no todos desempeñan en la sociedad la función de intelectuales. Esto significa que no podemos referirnos a los no-intelectuales porque el no-intelectual no existe. Todos los humanos, al margen de su profesión, manifiestan alguna actividad intelectual,