Anulan contratos por falta de los suplidores

El ministro de la Presidencia y coordinador de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus informó anoche que por el incumplimiento de suplidores en la entrega de los insumos para los hospitales, fueron anulados bienes contratados del Servicio Nacional de Salud (SNS) por un monto de 2 mil 725 millones de pesos.

Dijo que 143 millones de pesos serán pagados a los proveedores a cambio de insumos efectivamente entregados.

El funcionario xplicó que ese será el monto que se pagará desde que se inició el periodo de emergencia.

Criticó las denuncias que han hecho sectores de la oposición sobre determinadas adjudicaciones, pero “hasta ahora las sospechas son infundadas”.

En ese sentido, explicó que las compras y contrataciones públicas establecen dos tipos de procedimientos: los ordinarios y los de excepción.

“Los procesos de emergencia son parte de los procedimientos de excepción”.

Respecto a aquellos llevados a cabo bajo el esquema de emergencia, valoró que “ha quedado demostrado que se han hecho a través del Portal Transaccional, que han sido correctamente publicitados y que se desarrollaron de manera competitiva y con múltiples participantes”.

Por otra parte, Montalvo advirtió que para evitar que se manejen cifras erróneas, “se debe tener en cuenta que gran parte de esas adjudicaciones se han cancelado después por incumplimento, debido a que los insumos no fueron entregados en la fecha establecida en el contrato”.

“Entendemos que no es mucho pedir de aquellos que aspiran a ocupar un cargo público que mantengan una cierta moderación en el debate y en la crítica”, expresó.

Pidió tomar en cuenta las difíciles circunstancias que el mundo enfrenta en este momento y la larga trayectoria de servicio público y decencia del ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, y del director del SNS, Chanel Rosa Chupany.

“Es cierto que se puede y se debe estar atento al accionar del Gobierno, especialmente si es para velar por los intereses del pueblo, pero también lo es que lanzarse a los ataques indiscriminados y a las acusaciones sin pruebas, en este contexto, no ayudará al país a salir de esta situación”, dijo el ministro de la Presidencia.

Dijo que, por el contrario, este accionar puede afectar injustamente a la moral y la integridad de personas que están trabajando arduamente para llevar soluciones a la gente.