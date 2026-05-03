Zayn Malik cancela parte de su gira por problemas de salud

El cantante británico Zayn Malik anunció la cancelación de gran parte de su gira mundial “Konnakol Tour 2026”, tras enfrentar problemas de salud que incluso lo llevaron a ser hospitalizado semanas atrás.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el exintegrante de One Direction decidió eliminar más de la mitad de sus conciertos, incluyendo todas las fechas programadas en Estados Unidos, como medida para reducir la carga física y enfocarse en su recuperación.

La hospitalización ocurrió en abril, coincidiendo con el lanzamiento de su más reciente álbum Konnakol, aunque no se han revelado detalles específicos sobre su condición médica.

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A través de sus redes sociales, el artista explicó que tuvo que revisar su agenda y disminuir el número de presentaciones, asegurando que su prioridad es recuperarse completamente antes de retomar los escenarios.

Pese a las cancelaciones, Malik mantiene en pie algunas fechas en Europa y América Latina, mientras continúa su proceso de recuperación en casa.

La noticia ha generado preocupación entre sus seguidores, aunque el cantante ha enviado mensajes tranquilizadores, indicando que espera regresar “más fuerte que antes”.