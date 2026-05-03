Tres policías y un capitán del ERD resultan heridos durante protesta contra mina en San Juan

San Juan de la Maguana.– La Policía Nacional de la República Dominicana informó que tres agentes policiales incluyendo dos mujeres y un capitán del Ejército de la República Dominicana resultaron heridos tras ser agredidos durante una manifestación en contra de la explotación de la mina de oro Los Romeros.

De acuerdo con el informe preliminar, la protesta se desarrollaba de manera pacífica en sus inicios; sin embargo, en la fase final, un grupo de individuos aún en proceso de identificación lanzó piedras contra el personal de seguridad desplegado en la zona, con énfasis en las agentes femeninas que se encontraban resguardando el orden público.

Entre los heridos figuran dos mujeres policías, un agente masculino y un capitán del Ejército. Asimismo, se reportaron daños a dos vehículos pertenecientes a la institución del orden.

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Las autoridades indicaron que, según las primeras indagatorias, las agresiones se produjeron sin una causa aparente. En ese sentido, no descartan la posibilidad de que personas infiltradas hayan provocado los incidentes dentro de la manifestación.

La Policía precisó que durante la intervención no se utilizaron armas de fuego letales. En cambio, las unidades actuantes recurrieron al uso de gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a los agresores y evitar la escalada de violencia.

Las investigaciones continúan en curso para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del hecho.