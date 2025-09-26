Anuncian campañas para prevenir la lepra a temprana edad

Santo Domingo, – Con el objetivo de visibilizar a la población de prevenir a la enfermedad de lepra a temprana edad el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel “Dr. Huberto Bogaert Díaz” (IDCP), junto al Patronato de Lucha contra la Lepra y en alianza con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), dio inicio al Mes de la Lepra.

El evento fue encabezado por la doctora Emma Guzmán de Cruz, presidenta del Patronato del IDCP, y el doctor Víctor Pou, director general de la institución, en compañía de la doctora Mónica Thormann, Encargada del Departamento de Prevención de Enfermedades Transmisibles del MSP, en representación del Ministro, Dr. Víctor Atallah Lajam, y la doctora Alba María Ropero Álvarez, representante de OPS/OMS en República Dominicana anunciaron el lanzamiento de la Campaña Nacional contra el Estigma, bajo el lema: “La lepra se cura. El estigma también.”

Con sus palabras de apertura el doctor Guzmán de Cruz resaltó que el acuerdo entre el MSP y el IDCP, vigente desde 1972, ha sostenido por más de cinco décadas el Programa Nacional de Control de la Lepra, un esfuerzo conjunto que ha garantizado la atención gratuita, especializada y oportuna a miles de pacientes.

“La prevención y el control de la lepra en nuestro país son el resultado de políticas sólidas, apoyo internacional y la entrega desinteresada de los 43 colaboradores que día a día sostienen este programa”, subrayó

Por su parte, el doctor Pou recordó que, a pesar de los logros en el control epidemiológico, el estigma sigue siendo la barrera más difícil de superar.

“El estigma retrasa el diagnóstico, afecta la salud mental de los pacientes y vulnera su derecho a una vida digna. Esta campaña busca desterrar de raíz esa discriminación”, afirmó.