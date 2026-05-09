Familiares de Aurora Suárez Fernández denunciaron presunta negligencia médica tras el fallecimiento de la menor en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza .

Santo Domingo.– El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza suspendió al médico personal involucrado en la atención de la niña Aurora Suárez Fernández, de cinco años, quien falleció mientras recibía asistencia en el área de emergencia del centro de salud.

La medida fue adoptada en medio de una investigación interna iniciada tras las denuncias de los familiares de la menor, quienes alegan presunta negligencia médica y retrasos en la atención.

En un comunicado, la dirección del hospital explicó que la suspensión busca garantizar transparencia y facilitar el proceso de revisión de los hechos relacionados con el fallecimiento de la menor.

La niña Aurora Suárez Fernández, fellecida en el Hospital Hugo Mendoza.

El centro de salud expresó sus condolencias a los padres y familiares de Aurora, al tiempo que aseguró que colaborará con las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del caso.

De acuerdo con la versión oficial, la niña fue evaluada poco después de llegar al área de emergencia y se le indicaron análisis clínicos para determinar la causa de su condición de salud.

Sin embargo, mientras se esperaba el resultado de los estudios, presentó un evento convulsivo que obligó al médico personal a realizar maniobras de reanimación, sin lograr salvarle la vida.

No obstante, Randy Suárez, padre de la menor, denunció que su hija permaneció más de 30 minutos sin recibir atención adecuada pese a presentar fiebre alta y signos de debilidad.