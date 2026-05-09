Los Alcarrizos.-Un estudiante de 13 años fue apresado por agentes de la Policía Nacional tras ser señalado como el presunto autor de propinar varias heridas con un arma blanca a un compañero de clases de 14.

El suceso violento tuvo lugar la tarde del pasado viernes en el sector Villa Linda, perteneciente al municipio Los Alcarrizos cercano a la capital.

El menor detenido, cuya identidad se mantiene bajo reserva por mandato legal, fue localizado y capturado en el mismo sector donde ocurrió el hecho.

Hasta el momento, las autoridades policiales no han revelado información adicional sobre el caso ni han identificado a los padres del joven agresor.

Estado de salud y detalles del incidente

El estudiante herido permanece bajo observación médica en el Hospital Dr. Vinicio Calventi, donde recibe atenciones especializadas. Según se informó, el joven es hijo de la señora Pamela Mejía, residente en la zona de Villa Linda.

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De acuerdo con testimonios de otros estudiantes que presenciaron el hecho, el conflicto se desencadenó durante la hora del recreo en el patio del centro educativo.

Los menores se encontraban jugando una partida de barajas cuando se originó una discusión que escaló rápidamente hasta la agresión física.

Investigación y alarma comunitaria

Representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional han iniciado las investigaciones de rigor para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este incidente.

El hecho ha generado una profunda preocupación en la comunidad educativa local, cuyos miembros han alertado sobre la recurrencia de actos de violencia entre adolescentes y el impacto que estos eventos tienen en la seguridad dentro de los planteles escolares.